Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни» подпишет с Эрмитажем соглашение о сотрудничестве.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» директор Историко-археологического музея-заповедника «Эребуни» Микаэл Бадалян отметил, что текст договора уже готов.

«Сейчас юристы работают над доработкой договора, но содержание и направления общего сотрудничества уже понятны. Это соглашение призвано активизировать сотрудничество. В музее Эребуни будет создан Уголок Эрмитажа, что очень важно. У нас будет экспозиция из Эрмитажа. Это будет интересно нашим посетителям, среди которых немало и российских туристов», — сказал Микаэл Бадалян. А в Эрмитаже будут экспонироваться предметы из Историко-археологического музея-заповедника «Эребуни».

Эрмитаж окажет помощь музею Эребуни в предоставлении литературы и в подготовке реставраторов. В этом году к армянской археологической экспедиции присоединятся и сотрудники Эрмитажа. Раскопки на древнем городище Кармир Блур начнутся 3 мая.

Международное сотрудничество музея не заканчивается только этим. В мае в Британском музее Лондона откроется выставка, на которой будут представлены предметы ахеменидского и эллинистического периодов. Свои экспонаты представят Музей истории Армении и музей Эребуни. Запланирована встреча с директором Британского музея.