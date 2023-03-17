Несмотря на проблемы, вызванные блокадой, в это время в Арцахе удается организовывать и проводить культурные мероприятия.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» рассказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян, добавив, что были запланированы и другие культурные мероприятия, которые не состоялись из-за блокады.

«Основным препятствием было полное или частичное отсутствие отопления в зимний период, из-за чего не было возможности обеспечить нужную температуру в культурных учреждениях», — пояснил замминистра.

Однако, по его словам, в декабре прошлого года новогоднее настроение арцахских детей было обеспечено рядом мероприятий. В частности, Государственный драматический театр имени В. Папазяна представил «Зимнюю сказку» в Степанакерте, Чартаре и Мартакерте. В Степанакертской картинной галерее открылись две новые экспозиции, из которых заместитель министра особо отметил открытие в преддверии 35-летия Арцахского движения выставки спасенных картин Шушинского музея изобразительных искусств «Сквозь туман».

Кроме того, широкий общественный резонанс получил организованный в годовщину Арцахского Движения танцевальный флешмоб, который, по словам замминистра, символизировал единство Арцаха и волю к жизни.

Во дни блокады в Арцахе всегда работали библиотеки, в дежурном режиме работал Государственный историко-геологический музей.

«После восстановления газоснабжения работа стала полнее и эффективней», — заверил Л. Ованнисян.

Еще до блокады шли обсуждения, чтобы Государственный драматический театр вновь представил зрителям спектакль «Позиция Бессмертных», что в начале марта стало реальностью.

Планировались выступления и в Ереване, но театр Арцаха был лишен такой возможности.

Замминистра подчеркнул, что в результате блокады страдает и культурное сотрудничество, что-то пытаются реализовать в онлайн формате.

В этот период удалось провести исследования хачкаров, недавно обнаруженные в Мартакертском районе.

По словам Лерника Ованнисяна, еще есть много неизведанных мест и объектов, особенно в Мартакертском районе.

По его словам, если проблема с транспортным топливом будет решена, они смогут развернуть все работы.

Обращаясь к вопросу о судьбе хачкаров, вывезенных из Агавно, Бердзора, Неркин Суса, заместитель министра образования и культуры сообщил, что часть этих хачкаров была размещена на территории церкви Сурб Аствацацин в Степанакерте, другие также будут перевезены и установлены там.

Говоря о лжи азербайджанцев о том, что «армяне осквернили Азохскую пещеру», Лерник Ованнисян, историк по профессии, подчеркнул, что в советские годы сами азербайджанцы взрывали некоторые участки пещеры ради обнаружения там находок.

«Не ново, что Азербайджан политику культурной экспроприации ведет с советских времен и продолжает ее и сегодня, постоянно обвиняя нас в вандализме. Однако в результате раскопок Азохской пещеры, особенно проведенных международной экспедицией, были найдены достаточно серьезные материалы, часть которых, к сожалению, сегодня уже нет», — сказал Л. Ованнисян.

Замминистра рассказал и о вопиющем факте присвоения армянской идентичности Арцаха в книге «Карабахские ханства. Историко-культурная идентификация», презентация которой недавно состоялась в Мадриде, в Национальной библиотеке Испании. Книга издана при попечительстве Министерства иностранных дел Азербайджана.

Лерник Ованнисян отметил, что в этой книге азербайджанцы довольно цинично представили армянскую культуру Арцаха в курьезном и искаженном виде.