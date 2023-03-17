В Цахкадзоре состоялось 36-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Совета Российской Федерации (МПК).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, вице-спикер НС Армении, сопредседатель МПК А.Аршакян в своем приветственном слове подчеркнул, что армяно-российское союзническое взаимодействие основано на исторически сложившихся отношениях дружбы между народами.

“Наши страны последовательно развивают политический диалог, активизируют сотрудничество в различных областях . Взаимные регулярные визиты на самых высоких уровнях, а также встречи и мероприятия в различных форматах способствуют еще более тесному и многогранному взаимодействию наших государств. Значительная роль в укреплении двусторонних отношений двух стран принадлежит конструктивному парламентскому диалогу как в двустороннем формате, так и на международных парламентских платформах”, — подчеркнул заместитель председателя НС.

А.Аршакян коснулся региональной безопасности и существующих угроз, незаконного блокирования Лачинского коридора. Он напомнил, что данный коридор является единственным путем жизни для населения Нагорного Карабаха, связывающего его с Арменией и остальным миром. В сложившейся ситуации, а также из-за блокировки энергетической инфраструктуры Нагорного Карабаха около 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, оказались лишены доступа к товарам и услугам первой необходимости, в том числе к жизненно важным лекарствам и медицинскому обслуживанию.

“Подобные действия официального Баку являются не чем иным, как проявлением политики этнической чистки армян – коренных жителей Нагорного Карабаха. Сложившаяся ситуация является вопиющим нарушением пункта 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г . Свободное передвижение по коридору должно быть безотлагательно восстановлено. Сегодня необходимость усиления давления на Азербайджан со стороны международного сообщества более чем актуальна”, — отметил вице-спикер НС.

В этом контексте он подчеркнул роль российского миротворческого контингента в поддержании мира и стабильности в регионе, а также в предотвращении гуманитарной катастрофы в Арцахе.

А.Аршакян напомнил, что Международный суд ООН обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. “Незаконные действия Азербайджана способствуют нарастанию напряженности и сильно препятствуют установлению мира, безопасности и стабильности в регионе. Мы подчеркиваем необходимость задействования или возобновления международных механизмов, в том числе мониторинговых механизмов, для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха” — отметил он.

Вице-спикер НС, коснувшись вопросов повестки дня, заверил, что обсуждения и высказанные предложения станут действенным стимулом для решения общечеловеческих проблем, а совместная работа будет способствовать объединению усилий в ходе разрешения многих проблем, представляющих взаимный интерес.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ, сопредседатель МПК Ю.Воробьев подчеркнул, что Армения является традиционным стратегическим партнером России, и в период глобальных изменений в международных отношениях наиболее востребовано надежное взаимодействие между парламентариями. По его словам, сотрудничество между Арменией и РФ способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Ю.Воробьев также подчеркнул миссию российских миротворцев по обеспечению мира в регионе и разблокированию Лачинского коридора.

В приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в РФ В.Арутюнян и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении С.Копыркин также коснулись развития двусторонних отношений, межпарламентского взаимодействия, стратегического партнерства, приоритетов и шагов для решения сложных задач.

Члены МПК и представители органов исполнительной власти двух стран в рамках повестки дня коснулись вопросов и достижений гуманитарно-экономического сотрудничества, а также перспектив российско-армянского взаимодействия в контексте мер поддержки, направленных на распространение русского языка в Армении и армянского – в России.

Заместитель председателя Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам, член МПК Б.Тунян коснулся шагов по развитию экономического сотрудничества, возможностей увеличения объемов двусторонней торговли, проблем финансового рынка. Руководитель фракции НС “Армения”, член МПК С.Оганян, коснувшись гуманитарного кризиса в Арцахе из-за блокирования Лачинского коридора, подчеркнул роль российской миротворческой миссии в поддержании мира в регионе. В напряженной обстановке безопасности сделано предложение об объединении сил сторон в военно-техническом сотрудничестве.

Представлены шаги по распространению русского языка в Армении, образовательные мероприятия, программы, реализуемые в научно-образовательной сфере, перспективы расширения межрегионального сотрудничества. Член МПК А.Сандыков заметил, что в Армении русский язык является вторым после родного. Он подчеркнул решение российской стороны отправить в Армению 60 тысяч учебников, что может стать особым шагом на пути популяризации русского языка.

А.Сандыков заметил, что партия книг удовлетворит спрос на учебники в школах Армении с русским уклоном. Вопрос был поднят в октябре прошлого года в ходе визита председателя НС А.Симоняна на встрече с председателем СФ ФС РФ В.Матвиенко.

Выступавшие выразили уверенность, что работа МПК придаст новый импульс двусторонним отношениям.

В завершение заседания подписан меморандум о сотрудничестве между Тавушской областью Армении и Красноярским краем РФ.

Принято решение о проведении 37-го заседания МПК в Иркутске (Россия).

А.Аршакян и Ю.Воробьев подвели итоги работы заседания комиссии.