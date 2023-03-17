16 марта в Сенате Франции состоялась исключительная конференция «В поддержку Армении и Арцаха» с участием видных представителей интеллигенции Франции и парламентариев.

Как сообщает «Арменпресс», на открытии конференции, организованной председателями двух палат французского Парламента, Сената и Национального собрания Жерара Ларше и Яэль Браун-Пиве, выступил председатель группы международной информации Сената по Нагорному Карабаху, глава фракции «Республиканцы» Бруно Ратайо и бывший министр иностранных дел Франции, основатель организаций «Врачи без границ» и «Врачи мира» Бернар Кушнер.

Среди спикеров конференции были известный писатель, философ и путешественник Сильвен Тессон, член Французской академии Эрик Орсенна, писатель, военный журналист Оливье Вебер, писатель, философ Паскаль Брюкнер, редактор журнала «Le Point», очеркист Валерий Торанян, писатели Бланш де Ришмон, Эммануэль Рубен, Марина Дедеян и известный режиссер Коста Гаврас.

Они выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся и неприкрытой политикой Азербайджана по армянофобии и попытками этнической чистки, выразили тревогу по поводу онтологических угроз, стоящих перед народом Арцаха в результате такой политики. Присутствующие призвали международное сообщество принять немедленные и действенные шаги по снятию продолжающейся почти 100 дней блокады Арцаха и обеспечению права арцахских армян жить безопасно и достойно на своей родной земле.

В завершение конференции выступили президенты групп дружбы Франция-Армения Жильбер-Люк Девиназ и Анн-Лоран Петель, президент кружка дружбы с Арцахом Франсуа Пупони и представитель Арцаха во Франции Ованес Геворкян.

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На конференции также присутствовали посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, глава французской епархии Армянской Апостольской церкви отец Григор Вардапет Хачатрян, депутаты Национального собрания Франции и члены Сената, главы территориальных и муниципальных органов власти, культурные и общественные деятели Франции, журналисты и представители армянской общины.