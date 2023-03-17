17 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, премьер-министр поздравил Имангали Тасмагамбетова по случаю вступления на должность и пожелал ему плодотворной работы.

Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, региональных событиях и вызовах безопасности. В этом контексте был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на армяно-азербайджанской границе и механизмов коллективной обороны ОДКБ.