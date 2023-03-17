В ходе визита в Сюникскую область супруга премьер-министра Анна Акопян в сопровождении дочери Мариам Пашинян приняла участие в церемонии открытия детского сада в общине Мегри.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса супруги премьер-министра, на мероприятии присутствовали губернатор Сюникской области Роберт Гукасян, вице-губернаторы Наре Казарян и Айк Арутюнян, глава общины Мегри Баграт Закарян, депутат НС Карен Амбарцумян.

Работы по ремонту детского сада начались в 2019 году, подрядная организация, победившая в тендере, передала работы компании-субподрядчику, которая выполнила работы не полностью и оставила их незавершенными. В итоге строительные работы завершила компания-подрядчик, выигравшая тендер. Ориентировочная стоимость составляет около 320 млн драмов. Ремонт финансировался государством и фондом «Мой шаг» в соотношении 65/35. Посольство Японии также подарило детскому саду солнечные электростанции и водонагреватели.

В период ремонта около 4 лет дети старших групп посещали детские сады в соседних селах, а младшие группы были лишены возможности посещать детский сад.

Сейчас детский сад готов принять около 250 детей младшей и старшей возрастных групп. Построен спортзал, действуют услуги логопеда и психолога, которых раньше не было.

Супруга премьер-министра Анна Акопян перерезала красную ленточку с воспитанниками детского сада и главой общины, обошла детский сад, поинтересовалась, сколько детей стоит в очереди на прием. Директор отметила, что на данный момент в листе ожидания уже 212 детей.

Ремонтируя и обустраивая детский сад, администрация стремилась сделать каждый квадратный метр строения познавательным, здесь детей учат даже правилам дорожного движения.

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Супруга премьер-министра Анна Акопян поздравила всех жителей Мегри с новым, капитально отремонтированным детским садом.