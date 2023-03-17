Мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку.

Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном совещании заявил сам Грачья Саркисян.

“Я хочу сообщить о своей отставке, заявив при этом, что я продолжу быть в политической команде. Я буду продолжать работать на благо развития нашего государства”, — сказал он.

Он выразил надежду, что партия “Гражданский договор” в лице кандидата в мэры Тиграна Авиняна получит вотум доверия ереванцев и получит возможность продолжить важнейшие для общины проекты.

Грачья Саркисян был избран мэром 22 декабря 2021 года на внеочередном заседании Совета старейшин. До этого, с 29 октября 2018 года, он занимал должность вице-мэра Еревана.