На территории Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

На перевале Варденяц – туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков.

Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.