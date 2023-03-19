В МИД Армении отреагировали на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 марта.

Как передает Арменпресс, в заявлении МИД Армении говорится:

«Никакого мирного соглашения не будет», — это цитата из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева 18 марта 2023 года.

Алиев сделал это заявление в селе Талыш Нагорного Карабаха, в котором не осталось армян в результате 44-дневной войны.

Как в Талыше, как и в других деарменизированных, обезлюдевших в результате 44-дневной войны районах, Азербайджан открыто реализует программы переселения в попытке ликвидировать армянский след с перешедших под его контроль территорий Нагорного Карабаха. В начале 1990-х та же участь постигла Шаумяновский район, Геташенский подрайон и другие населенные пункты с многочисленным армянским населением.

Вышеуказанные действия Азербайджана прямо противоречат пункту 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под наблюдением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Политикой незаконного переселения и практикой террора армян Нагорного Карабаха официальный Баку делает все, чтобы сделать невозможным выполнение вышеупомянутого положения Трехсторонней декларации.

Азербайджан делает все, чтобы мир в регионе был невозможен. 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября в Сочи руководители Армении и Азербайджана приняли заявления, согласно которым Армения и Азербайджан на основании Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и процесс делимитации между двумя странами должен проходить исключительно на этой основе. Несмотря на это, 18 марта президент Азербайджана вновь заявил, что делимитация должна пройти на условиях, установленных Азербайджаном, и уже долгое время он постоянно говорит о каких-то исторических картах.

Азербайджан не только держит под оккупацией суверенные территории Республики Армения, незаконно оккупированные 12 мая, 17 ноября 2021 года, в сентябре 2022 г., но также ввел в оборот выражение о так называемом «Западном Азербайджане» и объявил практически всю территорию Республики Армения азербайджанской землей.

Это означает выражение открытых устремлений в отношении практически всей суверенной территории Республики Армения. Азербайджан также угрожает Армении, если последняя не примет эти устремления.

Азербайджан продолжает практику грубых нарушений трехсторонних и четырехсторонних деклараций, принятых в различных форматах, и на практике не осталось ни одного пункта этих деклараций, который не был бы нарушен Азербайджаном, начиная с незаконного закрытия Лачинского коридора, и продолжая удерживанием армянских заключенных, заложников и других удерживаемых лиц, находящихся в незаконном заключении до сегодняшнего дня, а также препятствованием открытию региональных коммуникаций необоснованными разговорами о коридорах.

Более того, президент Азербайджана нарушил данное им самим 18 февраля 2023 года обязательство обсудить с армянами Нагорного Карабаха вопрос их прав и гарантий.

Буквально через несколько недель после этого заявления Азербайджан объявил, что собирается обсудить вопрос «интеграции армян Карабаха», а заявления, сделанные в Талыше, незаконная блокада Лачинского коридора, теракт 5 марта доказывают что Азербайджан намерен решить как минимум вопрос ассимиляции армян Нагорного Карабаха, а опасения Армении по поводу подготовки официального Баку подвергнуть карабахских армян геноциду не должны оставаться вне внимания международного сообщества.

В риторике последнего периода Азербайджан нашел новое обвинение в адрес Республики Армения, обвиняя ее в моноэтничности и пытаясь создать впечатление, что, в отличие от Армении, Азербайджан является многонациональной страной. Согласно Конституции Республики Армения, 4 национальных меньшинства имеют мандат в высшей законодательной власти страны, а в Азербайджане, считающем себя многонациональным, такого регулирования нет.

Оценка МИД Армении однозначна: в своих агрессивных выступлениях и действиях Азербайджан проводит подготовку армян Нагорного Карабаха к геноциду и новой агрессии против Армении.

В сложившейся ситуации необходимо запустить международные механизмы предотвращения геноцидов, направить международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, а также необходимо адресное осуждение агрессивных действий и политики Азербайджана. В то же время Республика Армения выражает уверенность в мирной повестке дня на основе заявлений — трехстороннего от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 31 октября 2022 г. и четырехсторонней декларации от 6 октября 2022 года».