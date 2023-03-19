Шахматистки, представляющие Армению, начали борьбу в личном первенстве Европы среди женщин.

Как передает Арменпресс, в первом туре чемпионата, который стартовал в городе Петровац, Черногория, из числа представительниц Армении победу праздновали Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян и Полина Кобак. Элина Даниелян и Сусанна Габоян соперничали друг с другом и поделили очко на 53-м ходу.

Чемпионат Европы по шахматам в индивидуальном зачете среди женщин проходит в Черногории. Он завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматистов из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 000 евро. Шахматист, занявший первое место, получит 10 000 евро.