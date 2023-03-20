Шахматистки Армении продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в Черногории в городе Петровац состоялись партии 2-го тура чемпионата. Мариам Мкртчян одержала вторую победу подряд. Победы отметили также Элина Даниелян и Анна Саркисян. Лилит Мкртчян разделила очко, Сусанна Габоян и Полян Кобак проиграли свои партии.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Черногории. Он завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматисток из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 000 евро. Победительница получит 10 000 евро.