Официальный Баку в последнее время усиленно проталкивает на международной арене идею «Большого возвращения», которая подразумевает «возвращение азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места былого проживания».

Если раньше проект руководства Азербайджана предполагал «возвращение азербайджанцев» в Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, перешедшие под контроль Арцаха по итогам войны, развязанной Азербайджаном против Карабаха в 1990-ых годах, то по итогам своей агрессии против Арцаха осенью 2020 г. и Армении в мае 2021 г. и в сентябре 2022 г. Баку выдвинул идею «возвращения азербайджанцев» в Армению, которую там объявили так называемым «Западным Азербайджаном», и таким образом пытается закамуфлировать территориальные претензии к Республике Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 14 марта охарактеризовал шаги Баку как «новый этап политики агрессии Азербайджана» и «еще одно доказательство того, что Азербайджан имеет территориальные претензии к суверенным территориям Армении». Обратив внимание на то, что случаев насильственной депортации азербайджанцев из Армении не было вообще, он напомнил об обращающихся в правительство Армении армянских беженцах из оккупированных Азербайджаном Гадрута и Шуши, а также Нахиджевана, о подвергшихся этническим чисткам и депортации армянах из Баку, Сумгаита, Кировабада, Шамхора, Шаумяна, Геташена. Отметив, что беженцы жалуются, что власти Армении не поднимают вопрос их возвращения в свои дома в сопровождении миротворцев, премьер заметил, что пункт 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. касается только Карабаха и непосредственно прилегающих к нему районов, но это не мешает армянам из указанных регионов самоорганизоваться и представить свои имущественные права в международных инстанциях.

С целью узнать, как к этому призыву относятся общественные организации, не одно десятилетие занимающиеся проблематикой армянских беженцев из Азербайджана, мы обратились за комментарием к координатору Сети Гражданского общества «Беженцы и международное право» Элеоноре АСАТРЯН.

Элеонора Асатрян

— Прозвучавший во время последней пресс-конференции призыв премьер-министра Армении к объединению армянских беженцев из Азербайджана вызвал ожидания в контексте защиты их интересов и прав. Изгнанные из Азербайджана армяне уже давно объединились для защиты своих попранных и игнорируемых прав. И СГО «Беженцы и международное право» — один из ярких примеров того, что я говорю.

Сеть была создана в 2006 году и объединяет более десятка общественных организаций, представляющих интересы армянских беженцев из Азербайджана, подвергшихся этническим чисткам и актам геноцида на территории Азербайджанской ССР.

Целью создания Сети была защита прав и интересов более полумиллиона армян, подвергшихся этническим чисткам и геноциду в Азербайджане и насильственно выселенных оттуда.

Сеть установила связь с нашими соотечественниками, проживающими в Армении и Арцахе, а также переселившимися в разные страны мира, и активно работает с ними.

Сегодня в распоряжении Сети имеются десятки тысяч обращений, посредством которых наши соотечественники, армяне-беженцы из Азербайджана, просят содействия армянских государств, Армении и Арцаха, в вопросе возмещения причиненного им Азербайджаном ущерба.

Однако должна отметить, что, к сожалению, до сих пор армянские власти рассматривали проблему беженцев исключительно в контексте их интеграции в армянское общество. В рамках международного права и урегулирования азербайджано-карабахского конфликта этот вопрос даже не рассматривался официальным Ереваном.

Между тем, Армения, как принимающая беженцев страна, (Армения в 1990-ых годах приняла более 360 тысяч беженцев из Азербайджана — Г.М.) была обязана представлять защиту их политических и гражданских прав и интересов на всех возможных международных площадках, в том числе в рамках переговоров Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Армянские беженцы, подвергшиеся в Азербайджане этническим чисткам и геноциду и насильственно оттуда изгнанные, до сих пор не получили ни материальной, ни моральной, ни территориальной (за потерянную родину) компенсации.

В отличие от Армении, Азербайджан, в результате этнических чисток и военной агрессии которого сотни тысяч как армян, так и азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, на протяжении многих лет на всех возможных площадках поднимает этот вопрос в контексте собственных интересов и сегодня заявляет, что уже приступает к реализации второго этапа программы так называемого «Большого возвращения». Для этого было создано общественное движение «Западный Азербайджан», мишенью которого является территория Армении.

Надо особо отметить, что это делается под высоким патронажем президента Азербайджана. То есть на государственном уровне.

— Когда была создана СГО «Беженцы и международное право», деятельность которой «РА» все годы активно освещала, азербайджанская пресса подняла большой шум, заявив, что «официальный Ереван» подготовил против них хитрую игру…

— Да-да, в Баку к нашей деятельности отнеслись очень серьезно, будучи убежденными, что за этим стоит государство. Однако, к сожалению, это было не так. Официальный Ереван никогда не оказывал ни политической, ни материальной поддержки этой гражданской инициативе.

И с этой точки зрения хочу отметить, что нынешний призыв премьер-министра Армении не останется без реакции армянских беженцев из Азербайджана.

Мы же со своей стороны призываем премьер-министра оказать всестороннюю поддержку со стороны государства всем тем общественным объединениям, которые на протяжении многих лет выполняли большую работу, имеют необходимый ресурс, чтобы помочь государству решить вопрос восстановления попранных прав более полумиллиона наших соотечественников.

— СГО все это время занималась проблематикой исключительно беженцев-армян из Азербайджана. Однако сегодня мы имеем армянских беженцев и внутренне перемещенных лиц из оккупированных Азербайджаном Шуши, Гадрута и других населенных пунктов Арцаха, а также из также оккупированных Азербайджаном населенных пунктов Армении…

— Да, мы приступили к работе по защите и их прав. Но поговорить об этом, наверное, можно будет позднее.

Сейчас же я хочу особо подчеркнуть, что для нас всегда был неприемлем дискриминационный подход в контексте защиты прав и интересов беженцев и внутренне перемещенных лиц. Все нуждаются в защите.

Другой вопрос, что нужно четко определить, по чьей инициативе были осуществлены этнические чистки сотен тысяч людей, какая сторона попыталась посредством военных действий решить вопросы, требующие политического решения.

Государство, осуществившее этнические чистки, способствовавшее им, а затем и развязавшее войну, будет обязано в полной мере возместить ущерб, причиненный всем жертвам политики насилия и человеконенавистничества.