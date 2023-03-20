В Армении очень много проектов, которые могли бы быть полезны для граждан страны и, более того, могли бы быть масштабированы на пространстве ЕАЭС. С подобной оценкой выступил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в городе Алматы в декабре 2022 года, отметив, что если проект значимый и интересный, то ему быть. Тем более, что в планах ЕАБР дальнейшее наращивание инвестиционного портфеля в Армении.

К слову, прошедший год также отличился довольно высокими показателями, учитывая то, что ЕАБР профинансировал у нас в стране инвестиционные проекты на сумму почти 100 млн долларов. Один из них, к примеру, стоимостью в 31 млн долларов, охватывает сферу сельского хозяйства и производства продуктов питания и реализуется группой компаний «Еремян Проджектс» в ключевой для нашей страны отрасли — животноводстве.

Второе соглашение предусматривает предоставление со стороны ЕАБР 30 млн долларов группе компаний «Ташир» на внедрение в Армении международных стандартов управления и автоматизированных систем учета.

Еще один крупный инвестиционный проект стартовал с группой компаний «Оптимум Энерджи», с которой ЕАБР летом этого года подписал соглашение, предусматривающее кредитование на сумму до 21,5 млн долларов для финансирования строительства в Гегаркуникской и Арагацотнской областях 7 солнечных электростанций общей мощностью до 35 МВт.

В этом году Банк также планирует инвестировать в Армению около 100 млн долларов. Для масштабов нашей республики это, естественно, очень существенные показатели. При этом, как отметил в беседе с нами руководитель ЕАБР в Армении Армен Мелкикян, в рамках страновых стратегий в странах миноритарных акционеров (Армении, Кыргызстане и Таджикистане) в течение 2022-2026 гг. совокупный объем инвестиций планируется на уровне не менее 500 млн долларов. Из них только на Армению, как ожидается, будет выделено порядка 300 млн долларов.

«Мы идем по графику. Возможно, несколько опережаем наш стратегический план, в соответствии с которым до 2026 года предусмотрено инвестировать в Армении до 300 млн долларов. Однако все эти цифры будут зависеть от того, какие проекты мы получим к финансированию. Если они превысят запланированный объем средств, то Банк, в принципе, готов рассматривать возможность выделения дополнительных средств. Особенно, если проекты будут находиться в приоритете правительства Армении, то, тем более, мы не будем отклонять эти заявки», — пояснил наш собеседник.

В зоне внимания инфраструктурные проекты

На наш вопрос, есть ли уже на текущий год проекты, которые вышли на финишную прямую, он ответил, что таковых пока нет. Есть потенциальные проекты на основе предварительных заявок, которые уже превышают 100 млн долларов. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения и обсуждений, а конкретика появится к середине года, после чего, к сентябрю-октябрю, дойдут до стадии подписания кредитных соглашений.

«На самом деле, это довольно долгий процесс, учитывая то, насколько детально нужно все обсудить и проанализировать. Зачастую от самого клиента зависит уровень готовности проекта к финансированию, поскольку есть множество технических и специфических вопросов, для решения которых клиенту требуется время, чтобы довести инвестиционный проект до завершающей стадии», — рассказал глава представительства ЕАБР в Армении.

Среди потенциальных проектов в Армении на 2023 год существенный потенциал в ЕАБР видят в финансовом секторе, то есть в финансировании коммерческих банков. По словам А.Мелкикяна, в самом Банке интерес к данному инструменту довольно высок. Также есть намерение продолжить финансирование проектов в энергетической отрасли. В прошлом году, как было сказано выше, ЕАБР профинансировал инвестпроект в сфере солнечной энергетики. В этом году, судя по имеющимся заявкам, проекты будут охватывать традиционную энергетику, в частности, финансирование теплоэлектростанций.

«Пока мы находимся на предварительных этапах. Есть заинтересованность в этом секторе на 2023 год, и мы работаем в этом направлении, поскольку в спектр задач ЕАБР входит также поддержка проектов строительства и модернизации базовой инфраструктуры, которая обеспечивает энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие экономики. Большой потенциал видим в горнорудной промышленности. Плюс намерены продолжить нашу деятельность в сфере сельского хозяйства. Прежде всего, ожидаем завершения нашего проекта, который был подписан в прошлом году с группой компаний «Еремян Проджектс». В принципе, есть позитивные ожидания насчет того, что в этом году проект запустим и новые животноводческие комплексы будут сданы под ключ. С этим же оптимизмом будем продолжать нашу деятельность в сельхоз сфере. Посмотрим, насколько нам удастся продвинуться в текущем году», — детально обрисовал ситуацию А.Мелкикян.

Первый шаг возобновления Амулсарского золоторудного проекта

Наряду с этим в конце прошлого месяца ЕАБР выразил готовность вместе с правительством Армении и компанией «Лидиан Армения» предпринять конкретные шаги для возобновления и реализации Амулсарского золоторудного проекта. Соответствующий трехсторонний протокол был подписан по итогам встречи министра экономики Армении Ваана Керобяна, заместителя председателя Правления ЕАБР Дениса Ильина, директора ЕАБР по Республике Армения Армена Мелкикяна, члена Совета директоров компании «Лидиан Армения» Джеффри Коуча и исполнительного директора компании «Лидиан Армения» Айка Алояна.

В рамках достигнутых договоренностей правительство Армении станет партнером «Лидиан Армения» в Амулсарском проекте, получив в безвозмездном порядке 12,5% уставного капитала компании. В свою очередь, компания «Лидиан» в период проведения строительных работ будет выплачивать общинам, расположенным в регионе Амулсарского проекта, 7 млн долларов ежегодно в качестве финансового содействия.

Евразийский банк развития намерен предоставить кредит в размере до 100 млн долларов в дополнение к привлекаемым компанией «Лидиан» 150 млн долларов. Указанная сумма от Банка потенциально может быть направлена на завершение строительства в рамках проекта, работы по которому планируется возобновить в этом году.

«Подписание протокола — первый шаг для ЕАБР в вопросе изучения форматов возможного участия нашего Банка в этом проекте», — подчеркнул наш собеседник.