Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю национального праздника — Дня независимости направил президенту Кайса Саиду и премьер-министру Нажле Буден Ромдану Тунисской Республики поздравительные послания.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей правительства Армении.

В поздравлении на имя президента Туниса говорится:

«Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем независимости, национальным праздником Тунисской Республики!

Армения придает большое значение сотрудничеству с Тунисом и заинтересована в его дальнейшем развитии.

С удовлетворением можем признать, что между Арменией и Тунисом установились теплые дружеские отношения, основанные на взаимном уважении. В то же время имеется и большой неиспользованный потенциал для дальнейшего расширения и углубления двусторонних и многосторонних отношений, который, я уверен, мы совместными усилиями сможем реализовать в ближайшем будущем.

Желаю Вам здоровья и новых успехов, а дружественному народу Туниса — прочного мира и процветания».

В поздравлении премьер-министра Туниса говорится:

«Ваше Превосходительство!

По случаю Дня независимости Тунисской Республики направляю Вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания!

Армения высоко ценит дружеские отношения с Тунисом и заинтересована в дальнейшем расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Искренне надеюсь, что благодаря совместной работе нам удастся вывести армяно-тунисские отношения на новый, более высокий уровень во благо двух наших дружественных народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых свершений, а дружественному народу Туниса — прочного мира и процветания».