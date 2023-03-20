Члены сборной Армении по вольной борьбе до 23 лет на проходящем в Бухаресте чемпионате Европы завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Как сообщает «Арменпресс», шестую бронзовую медаль сборной Армении, одержав решающую победу со счетом 8:5 над борцом Азербайджана, завоевал Сергей Саркисян, выступающий в весовой категории 92 кг

Межлум Межлумян (61 кг), Айк Папикян (70 кг) и Князь Ибоян (86 кг) завоевали серебряные медали чемпионата Европы до 23 лет, Эдик Арутюнян (57 кг) и Мартин Симонян (125 кг) стали бронзовыми призерами.

Межлумян проиграл украинцу Андрею Желепу в финале весовой категории 61 кг и получил серебряной медалью. Армянский борец в стартовом поединке одержал победу над французом со счетом 10:0, в четвертьфинале с таким же счетом победил румынского соперника, в полуфинале одержал победу над представителем Италии со счетом 6:5.

Ибоян проиграл со счетом 1-11 Рахиму Магамадову, представлявшему Францию, в финале в весовой категории до 86 кг он завоевал серебряную медаль. Армянский борец начал бой с квалификационного раунда, и выиграл у молдаванина Ивана Ичизла со счетом 4:2. В четвертьфинале Ибоян победил азербайджанца Фарида Джабарова со счетом 7-5, в полуфинале — турка Исмаила Кочуксолака со счетом 3-2.

Папикян проиграл азербайджанцу Магомеду Баширу Ханиеву в финале весовой категории 70 кг и завоевал серебряную медаль. Армянский борец начал борьбу с 1/8 финала, где выиграл у поляка Матеуша Лушински со счетом 10:0, в четвертьфинале одержал победу над представителем Франции Мухаммедом Сангариевым со счетом 5:0, в полуфинале победил со счетом 9:0 борца из Германии Шамиля Устаева.

В составе сборной Армении по вольной борьбе также выступали Тигран Казарян (65 кг), Менуа Ярибекян (74 кг), Нарек Григорян (79 кг) и Хачатур Хачатрян (97 кг).