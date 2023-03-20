Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян принял делегацию во главе с вице-премьером Республики Беларусь Петром Пархомчиком.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между странами. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в области сельского хозяйства, машиностроения и других отраслей, а также полную реализацию имеющегося потенциала в рамках совместных проектов.

Также обменялись мыслями о возможных новых направлениях взаимовыгодного сотрудничества в рамках двусторонней и многосторонней повестки ЕАЭС.