В Москве состоялась встреча министров ИД Армении и России Мирзояна и Лаврова. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вновь подчеркнул, что цель Азербайджана — этническая чистка в Нагорном Карабахе.

Арарат Мирзоян отметил, что агрессивная риторика Азербайджана, проявляющаяся на самом высоком уровне, и продолжающиеся военные провокации азербайджанской стороны не только против Нагорного Карабаха, но и против суверенной территории Армении усугубляют ситуацию на Южном Кавказе.

«Блокируя Лачинский коридор, Азербайджан нарушает обязательства, взятые лидерами Армении, Азербайджана и России в Трехстороннем заявлении. Перебои с поставками энергоресурсов в Нагорный Карабах не оставляют вопросов о целях официального Баку. Речь о проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе», — заявил Мирзоян.

Он добавил, что на этом фоне подчеркивается необходимость выполнения достигнутых договоренностей и разблокирования Лачинского коридора, строго соблюдая положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мирзоян напомнил и о решении Международного суда ООН, который обязует Азербайджан обеспечить свободное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору.

Министр иностранных дел Армении с сожалением отметил, что на практике нет ни одного пункта Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, который Азербайджан не нарушил бы. Арарат Мирзоян отметил периодические нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, оккупацию армянских территорий, незаконное блокирование Лачинского коридора, незаконное задерживание армянских военнопленных, воспрепятствование открытию региональных коммуникаций, а также созданию международных механизмов для возвращения армянских беженцев в населенные пункты, перешедшие в результате 44-дневной войны под контроль Азербайджана.

«Азербайджанская сторона своими провокациями торпедирует усилия по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе. В этом контексте хотел бы отметить необходимость активных шагов со стороны союзников и партнеров Армении для того, чтобы Азербайджан выполнил свои обязательства и прекратил применение силы или угрозы силой», — сказал Арарат Мирзоян.