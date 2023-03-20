Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первоочередной задачей является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и Нагорного Карабаха в целом.

Как сообщает «Арменпресс», это заявление Сергея Лаврова на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, состоявшейся в Москве.

«У нас нет сомнений в том, что Трехсторонние заявления лидеров Армении, Азербайджана и России продолжают оставаться ключом к реализации всех решений в интересах стабилизации ситуации как с экономической, военно-политической точек зрения, так и с точки зрения международного права», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России добавил, что Россия продолжит всячески содействовать Армении и Азербайджану в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласования параметров мирного договора.