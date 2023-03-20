На данный момент действий и реакции ОДКБ недостаточно для Армении, и вопрос не решается лишь визитом генерального секретаря ОДКБ в Армению.

Как сообщает «Арменпресс», это на брифинге в Национальном собрании заявил спикер НС Армении Ален Симонян.

Касаясь заявления премьер-министра РА о том, что в Армении есть опасения, что ОДКБ покинет Армению, Симонян уточнил: «Фраза «ОДКБ уходит из региона» означает, что ОДКБ не совершает тех действий, которые она должна была делать, и свидетельствует об их отсутствии».

Касаясь замечания, что ОДКБ не говорит, что уходит из Армении, ведь генсек приезжал в Армению с официальным визитом, спикер НС отметил, что приезд не означает, что ОДКБ не выходит. «Что же изменилось после визита?» — сказал спикер.

Симонян подчеркнул, что, несмотря ни на что, Армения делает свои шаги. «Нет таких шагов, которым помешало бы наше членство в ОДКБ. Независимо от того, в какой организации мы находимся, и какие выводы мы можем сделать из этой ситуации, мы продолжаем искать все возможные пути обеспечения безопасности Республики Армения. А с политической точки зрения, визит не помешает действиям, которые, к слову могут произойти через 2 дня. У нас бывало такое после визитов более высоких должностных лиц», — сказал спикер НС.

Он повторил, что независимо от того в какой системе находится страна, Армения всегда старается, ищет и работает над тем, чтобы всеми возможными способами обеспечить свою безопасность. И нередко получает достаточно резкий отклик со стороны государств-членов ОДКБ. «Поэтому и бывают острые отзывы. В то же время мы верны тому, что подписали. А пока действий ОДКБ, той реакции, которая есть, Армении недостаточно. А визита, обеспечивающего лишь теоретическую часть, вряд ли, хватит для того, чтобы обеспечить что-то на земле», — заключил Симонян.