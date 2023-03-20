Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян доволен тем, что Армения вынесла роль Арцаха как переговорщика, как непосредственного участника урегулирования на самый высокий уровень, и теперь Арцах сам принимает решение.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Симонян заявил на брифинге в Национальном собрании, коснувшись призыва Арцаха к властям Армении не ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение.

«Мы не ставим под сомнение чьи-либо права. Речь идет о возможности реализации прав. В течение 30 лет мы шли по известному нам пути, говорили об этом и видели эти результаты. Теперь власти Арцаха имеют возможность, и я думаю, что они используют эту возможность, самим заниматься своими правами. Мы все будем ждать, поддерживать и наблюдать, какие изменения претерпит внешнеполитический вектор правительства НК и куда он приведет. А мы будем содействовать этому», — сказал Симонян.

Спикер НС не знает, будут ли изменения во внешнеполитическом векторе Арцаха или нет, но подчеркнул, что переговоры идут об изменениях, о том, как можно изменить позиции.

«В любом случае, я очень рад, что мы вынесли роль Арцаха как переговорщика, как непосредственного участника арцахского урегулирования на самый высокий уровень, и они сами принимают решения», — сказал спикер Национального собрания.

На замечание, что власти Нагорного Карабаха обсуждают технические вопросы, Симонян ответил вопросом. «А может и Республика Армения имела и имеет претензии к Азербайджану. Сейчас власти Арцаха и власти Азербайджана пытаются найти грани для разговора. И я не думаю, что мне следует вмешиваться в этот разговор и пытаться играть роль модератора».

А необходимость международного механизма он обосновывал тем, что всегда есть опасность, что Азербайджан не выполнит свои договоренности. И поэтому обязательно должен быть международный механизм. Спикер НС уверяет, что Армения движется именно в этом направлении, об этом говорят как заявления МИД, так и обвинения в адрес Армении со стороны Азербайджана.

Он отметил, что Армения представляет свое мнение и позицию, но решения принимает правительство Арцаха.