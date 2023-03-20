В Москве рассчитывают, что сопредседатели трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций вскоре достигнут конкретных договоренностей.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Лавров заявил на совместной с министром иностранных дел Армении пресс-конференции.

«Россия также выступает за активизацию работы комиссии по демаркации границы при консультационной поддержке Москвы. Москва готова поддержать заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул императив скорейшего восстановления переговорного процесса.

По словам министра иностранных дел России, армянская сторона подтвердила слова премьер-министра Никола Пашиняна о готовности армянской стороны к новой встрече, обсуждается дата трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

«В ближайшее время мы выберем дату, подходящую для всех трех министров», — заключил Сергей Лавров.