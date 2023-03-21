В Москве 20 марта состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Сначала состоялась встреча глав МИД тет-а-тет, затем продолжилась с участием делегаций в расширенном составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений и политического диалога.

Были затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Также были подробно обсуждены вопросы региональной стабильности и безопасности.

Министр Мирзоян подчеркнул, что азербайджанская агрессивная политика и риторика на высшем уровне в отношении Нагорного Карабаха и суверенной территории Армении направлены на обострение ситуации в регионе и подготовку почвы для новой агрессии. В этом контексте была подчеркнута необходимость осуждения этой практики, исключения применения силы и угрозы силой, а также выполнения всех обязательств в рамках трехсторонних заявлений.

Двусторонне была подчеркнута необходимость восстановления режима Лачинского коридора в соответствии с положениями Заявления от 9 ноября 2020 года.

Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул необходимость эффективной деятельности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе по предотвращению провокаций с азербайджанской стороны, поддержанию режима прекращения огня в зоне ответственности РМК и обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.

Арарат Мирзоян отметил важность запуска соответствующих международных инструментов и направления международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах с целью предотвращения проводимой Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Были затронуты последние развития в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

По итогам встречи главы МИД Армении и РФ провели совместную пресс-конференцию.