Шахматистки Армении продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в партиях 3-го тура чемпионата, проходящего в Черногории в городе Петровац, победу одержали Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Полина Кобак и Сусанна Габоян. Анна Саркисян партию завершила вничью. Мариам Мкртчян проиграла Александре Мальцевской. После 3-го тура у Элины Даниелян и Лилит Мкртчян по 2,5 очка. По 2 очка у Мариам Мкртчян и Полины Кобак. У Анны Саркисян и Сюзанны Габоян по 1,5 очка.

Индивидуальное первенство Европы по шахматам среди женщин проходит в Черногории. Оно завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматисток из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 000 евро. Шахматистка, занявшая первое место, получит 10 000 евро.