Уже 100 дней как Азербайджан закрыл единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром, Лачинский коридор. Обращения международного сообщества, осуждающие заявления, принятые резолюции и решение Международного Суда об открытии Лачинского коридора не дали никаких результатов, напротив, Азербайджан продолжает проводить агрессивную политику и нагнетать обстановку вдоль границы с Арменией и Арцахом.

По этому поводу «Арменпресс» побеседовал с политологом, главным научным сотрудником ИМЭМО РАН Александром Крыловым. Мы поговорили с политологом об армяно-азербайджанском конфликте, деятельности российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, роли Российской Федерации на Южном Кавказе.

-Александр Борисович, Азербайджан уже сто дней держит закрытым единственный, путь связывавший Нагорный Карабах с внешним миром — Лачинский коридор, что вызвало гуманитарный кризис . Но, несмотря на международные призывы, критику и то, что совсем недавно Международный суд принял решение, которое обязывает Азербайджан обеспечить свободное передвижение транспортов, людей, грузов по Лачинскому коридору, Азербайджан не принимает никаких шагов , чтобы открыть Лачинский коридор, наоборот , Азербайджан продолжает вести агрессивную политику. Как Вы прокомментируйте всё это? Какие шаги должно предпринять Международное сообщество , чтобы открылся Лачинский кордиор?

— Лачинский коридор – это же часть проблемы. Понятно , что моральное осуждение со стороны Международного сообщества имеет место. Но проблема в том, что не ясно какой может быть механизм разблокирования Лачинского коридора, потому что Западные партнёры ограничиваются осуждением. Россия имеет в зоне конфликта миротворческий контингент, но мандат этого контингента не предусматривает проведение полицейских функций. И здесь азербайджанское руководство пользуется возможностью проводить формальные операции не своими вооружёнными силами, а формально гражданскими активистами. Все понимают, что гражданские активисты они только формальны, но у российских миротворцев по мандату нет права на полицейские функции, на разгон разного рода манифестаций, демонстраций и так далее.

С другой стороны, по мандату их функция заключается в разведении враждующих сторон, но по Трёхстороннему заявлению ответственность за безопасность и функционирование транспорта Лачинского коридора лежит на Азербайджане. Изначально всё это было прописано неопределённо, но если мы вспомним девятое ноября, когда в условиях военных действий надо было срочно добиться их прекращения, понятно что на проработку там времени не было. Вот поэтому здесь и у армянской стороны естественно большие претензии к российскому контингенту, который по идее контролирует Лачинский коридор, но контроль заключается в то, что он не допускает возобновления военных действий, но вместе с тем он не может препятствовать формально гражданским акциям.

Но вместе с тем и у Азербайджана большие претензии, потому что соглашение предусматривают вывод армянских вооружённых сил с территории Нагорного Карабаха, но Армия обороны Нагорного Карабаха продолжает существовать. И здесь Азербайджан заявляет, что российские миротворцы должны их разоружить и депортировать в Армению. Но здесь тоже опять же вопрос в том , что полицейские функции для российских миротворцев не предусмотрены. Поэтому здесь очень сложное положение и большего всего от этого страдают как раз мирное население , которое сейчас поставлено в очень сложную ситуацию.

-Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания заявил, что прошедшие за последние два года ряд событий, таких как оккупация Хцаберда, Хин Тагер, события в Парухе, незаконная блокада Лачинского коридора, убийства сотрудников полиции и гражданских лиц, периодические нарушения режима прекращения огня, действия, направленные на запугивание гражданского населения, беспокоят Армению. Он надеется, что российские миротворцы выполнят подставленные перед ними функции, но если Российская Федерация по каким-либо объективным причинам не может выполнить эту роль, премьер-министр сказал, что она должна обратиться в Совет безопасности ООН, подняв вопрос об угрозе массовых убийств гражданского населения Нагорного Карабаха и разрушения гражданской инфраструктуры, и о необходимости запуска дополнительных международных механизмов в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре для предотвращения этого. Как Вы думаете, должна ли Россия обратиться в Совет Безопасности ООН и оправдано ли это действие.

-Ну представьте если бы российское руководство начало высказываться в том духе, что нужно делать армянскому руководству. Здесь как-то немножко странно, всё-таки, наверное, больше всего надо думать о том, что может сделать руководство Армении. Руководство Армении в последнее время заявляет о том, что оно не вмешивается во внутренние дела Карабаха, потому что это не его дело. И в русле переговоров нормализации отношений с Азербайджаном, тема Карабаха не звучит и не поднимается. Раньше после войны была позиция другая. Всё-таки армянское руководство заявляло о том, что мирное соглашение должно включать в себя пункт статуса Нагорного Карабаха. Занятия приграничных районов, стратегически важных высот, блокирование Нагорного Карабаха, поддержания напряжённости на линии разграничения – это всё сознательная политика Азербайджана и ещё очень интересным проявлением этой политики стало новое административное деление Карабаха. То есть название Нагорный Карабах (уже Ильхам Алиев заявил об этом) не следует употреблять – его больше нет, а граница проведена так, что в Азербайджане провозгласили Kарабахский экономический регион, он не граничит с территорией Армении. Агдамский район там не присутствует, но туда добавлено два района внутриазербайджанских, с азербайджанским населением. Понятно, что сейчас будет делаться всё, чтобы разорвать хозяйственные связи Нагорного Карабаха с Арменией. Вот это и делается.

У армянского руководства политика заключается в том, чтобы как можно больше интернационализировать проблему, привлечь сюда новых и старых, активизировать игроков. Это Соединённые штаты и Евросоюз. Вот здесь мы видим, что со стороны коллективного Запада массово выдвигались по сути миротворческие инициативы, но они не привели ни к какому результату. Последняя поездка Расмуссена, օн был когда-то генсеком НАТО. Он приехал, посмотрел, и дальше-то что – а дальше ничего. Вот это сплошная вот такая вот демонстративная активность без реального наполнения. Собственно Западная политика с самого начала карабахского конфликта больше была направлена не на то, чтобы решать этот конфликт ,и как-то учитывать интересы сторон, а на то, чтобы ограничивать влияние России на Южном Кавказе , вытеснять её с Южного Кавказа. И сейчас мы видим, что те же самые цели преследуются западной политикой, потому что если достигнуто мирное урегулирование на основе Трёхстороннего заявления, тогда Россия остаётся на Южном Кавказе, чего наши Западные конкуренты крайне не хотят, поэтому они делают всё , чтобы сорвать мирный процесс. Мы видим, что из-за этого и происходит обострение ситуации.

-Какое решение сейчас Вы видите вообще в связи с проблемой Нагорного Карабаха, вот в таком виде?

— Есть два пути — военное решение и мирное решение, собственно как изначально было. Если стороны не могут договориться они решают проблему на поле боя или же находится какая-та форма мирного урегулирования. Третий путь – это чтобы внешние игроки навязали свою волю и продиктовали свою волю конфликтующим сторонам . Ну сейчас представить себе, что кто-то, будь это Россия или коллективный Запад продиктуют свои условия Азербайджану, который одержал военную победу, и ещё и Турции , потому что фактически они выступают едином фронтом , не очень могу себе представить такое развитие событий . Поэтому здесь вот можно ожидать , что будет продолжаться устойчивая напряжённость, с тенденцией к его дальнейшему обострению, причём не только в Карабахе , но и по границам Армении.

-Ну сейчас уже говорят, что Азербайджан накапливает войска, возможна ли какая-та эскалация, Вы видите какую-то широкомасштабную войну?

— Широкомасштабная война маловероятна, потому что если это произойдет в Карабахе, то всё-таки неизбежно произойдёт столкновение с российскими миротворцами. Если азербайджанская армия нападет вот как было в Карабахе в 2020-ом году, вот тогда это неминуемая война с Россией, поэтому нужно ожидать , что будет продолжаться вот вся эта напряжённость будет в формальных рамках приграничных столкновений, что и производит Азербайджан очень успешно. Эта вот “тактика салями” – отрезать кусочками — у них получается, а Армения пока может противопоставить этому только эффективным парированием этой стратегии, но для этого нужны соответствующие вооружённые силы. И если мы посмотрим последнее заявление премьер-министра Пашиняна, то он степень боевой готовности Армении отражать вот такого вот рода провокационные действия, оценивает не очень высоко. Высказался о том, что “пятая колонна” армянской армии способствовала поражению во Второй Карабахской войне и видимо эта “пятая колонна” ещё продолжает действовать, судя по арестам военнослужащих, которые продолжаются. Так что здесь ситуация крайне неблагополучная и видимо на неё стоило бы обратить пристальное внимание.

-Какие шаги должна предпринять Россия со своей стороны? Эффективны ли все действия Российской Федерации , чтобы установился мир в Южном Кавказе?

— Не надо завышать потенциальные возможности России , то есть здесь мирными средствами российская дипломатия делает всё, что возможно. К сожалению, вот в этой ситуации в украинском контексте и на фоне конфликта с коллективным Западом , для России ситуация крайне сложная и для неё очень важно не добавлять новые фронты к украинскому, в том числе и на Кавказе. Так что здесь вот понятно, что Москва очень аккуратно себя ведёт и, может быть, в каких-то менее стеснённых для неё условиях она бы проявляла больше решительности, но сейчас главная задача избегнуть открытия второго фронта на Кавказе. Так что здесь российская дипломатия делает то, что она может делать , но может делать она путём переговоров персонально с Эрдоганом и с Ильхамом Алиевым. Но видите вот такого рода методы пока не привели к разблокированию Лачинского коридора. Ну будем надеется , что всё-таки давление будет оказываться не только из Москвы, но и стран Запада. Здесь, конечно, армянской дипломатии стоило бы проявить больше активности в том, чтобы западные союзники Армении , которые заявляют о том , что они болеют за армянскую нацию, за армянскую государственность , проявили больше настойчивость в плане давления на Баку и на Анкару. Но видите для Евросоюза очень важны сейчас азербайджанские энергоресурсы , энергоносители, то есть у всех на международной арене есть свои ограничители, свои интересы, так что в этом плане у Армении сейчас очень сложное положение .