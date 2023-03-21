Азербайджан 12 декабря 2022 года под ложными экологическими предлогами перекрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, Лачинский коридор, которая все еще закрыта. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, а также решение Международного суда, которое обязало Азербайджан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору, Азербайджан продолжает блокаду Арцаха. Арцах уже 100 дней находится в блокаде, движение по Лачинскому коридору строго ограничено.

По коридору проезжают лишь автомобили Международного комитета Красного Креста и российских миротворческих войск, которые пытаются каким-то образом смягчить нарастающий кризис. Азербайджан регулярно публикует видеоматериалы проезда миротворцев МККК и России по коридору, пытаясь таким образом представить, что коридор не закрыт, но эта манипуляция «не работает», о чем свидетельствуют призывы международного сообщества немедленно открыть коридор и назревающая в Арцахе гуманитарная катастрофа.

Депутат Европарламента от Франции Натали Лузо не может понять, почему мир молча наблюдает за ситуацией. В разговоре с «Арменпресс» она подчеркнула, что блокада Лачинского коридора должна быть немедленно прекращена, а Совет Безопасности ООН должен сформировать миссию по установлению фактов и потребовать, чтобы все гуманитарные агентства ООН имели доступ в Нагорный Карабах.

«Европарламент принял два доклада, один относительно отношений с Арменией, другой с Азербайджаном. Я была соавтором доклада об отношениях с Арменией и внесла изменения в доклад об отношениях с Азербайджаном, чтобы они не противоречили друг другу. Позиция Европарламента определенна: блокада Лачинского коридора должна быть прекращена», — заявила депутат Европарламента.

Международный суд обязал Азербайджан обеспечить свободное передвижение людей, транспорта и товаров по Лачинскому коридору, но Баку до сих пор игнорирует решение суда, продолжая держать коридор закрытым. На вопрос, нужно ли применить санкции к Азербайджану, чтобы заставить его открыть Лачинский коридор, Натали Лузо ответила:

«Когда спрашивают о санкциях, должны быть уверены, что они могут быть приняты. Я не знаю, готов ли к этому Совет Безопасности ООН. Прочные связи между Россией и Азербайджаном уже помешали Совету Безопасности ООН сделать заявление в прошлом году. Однако есть новая реальность: решение Международного суда ООН и то, что Баку до сих пор игнорирует это решение».

Депутат Европарламента представила и свою точку зрения на то, каким должно быть урегулирование нагорно-карабахского конфликта, которое гарантировало бы и безопасность народа Нагорного Карабаха. По ее оценке, настало время принять меры по укреплению доверия, такие как освобождение всех военнопленных, возвращение тел погибших военнослужащих и гражданских лиц, открытость в отношении без вести пропавших и полная защита культурного наследия.

Натали Лузо подчеркнула, что мирные переговоры должны строиться на принципах Хельсинкского Заключительного акта.