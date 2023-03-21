Министерство иностранных дел Республики Армения отреагировало на ложные утверждения и воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные на саммите глав тюркских государств 16 марта с.г.

«Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева было явным проявлением территориальных претензий к Республике Армения и подготовки к очередной агрессии.

Представляя суверенную территорию Республики Армения под вымышленным названием «Западный Азербайджан», президент Азербайджана грубо нарушает не только Устав ООН, Декларацию Генеральной Ассамблеи ООН о принципах международного права добрососедских отношений и сотрудничества между государствами, Алматинской декларации, но и свои собственные обязательства по Пражскому и Сочинскому заявлениям, на которые он ссылается именно в этом выступлении.

Азербайджан постоянно препятствует возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в Нагорный Карабах и прилегающие районы, в то же время, заявляя, что собирается заселить территории, перешедшие под его контроль в результате изгнания армян Нагорного Карабаха.

Нарушая, по сути, все статьи Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, президент Азербайджана препятствует процессу открытия региональных коммуникаций фиктивным, как он сам признает, нарративом о коридорах.

Воинственная риторика главы Азербайджана направлена на полный подрыв усилий по установлению стабильности на Южном Кавказе и применение широкомасштабной силы как в отношении суверенной территории Республики Армения, так и Нагорного Карабаха. Более того, оскорбительные высказывания, звучащие в адрес армян Нагорного Карабаха, сопровождающиеся действиями, направленными на создание на месте гуманитарной катастрофы, демонстрирует нескрываемую политику Азербайджана по осуществлению этнических чисток на самом высоком уровне.

Более того, озвучивание подобных провокационных тезисов в Анкаре преследует цель не только подорвать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но и препятствовать положительной динамике в процессе урегулирования армяно-турецких отношений.

Все партнеры, заинтересованные в стабильности и мире в регионе, должны безоговорочно оценить подобную политику президента Азербайджана и предпринять действенные шаги для устранения нарушений международного права со стороны Азербайджана и исключения применения силы», — говорится в заявлении МИД Армении.