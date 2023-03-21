В Сенате Франции на минувшей неделе состоялась исключительная конференция «В поддержку Армении и Арцаха» с участием видных представителей интеллигенции Франции и парламентариев.

На открытии мероприятия, организованного председателями двух палат французского Парламента — Сената и Национального собрания, — Жерара Ларше и Яэль Браун-Пиве, выступил председатель группы международной информации Сената по Нагорному Карабаху, глава фракции «Республиканцы» Бруно Ратайо и бывший министр иностранных дел Франции, основатель организаций «Врачи без границ» и «Врачи мира» Бернар Кушнер.

Выступвшие на конференции известные писатели, философы, члены Французской академии др. выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся и неприкрытой политикой армянофобии Азербайджана и попытками этнической чистки, тревогу по поводу онтологических угроз, стоящих перед народом Арцаха. Присутствующие призвали международное сообщество принять немедленные и действенные шаги по снятию продолжающейся почти 100 дней блокады Арцаха и обеспечению права арцахских армян жить безопасно и достойно на своей родной земле.

В завершение конференции выступили президенты групп дружбы Франция-Армения Жильбер-Люк Девиназ и Анн-Лоран Петель, президент кружка дружбы с Арцахом Франсуа Пупони и представитель Арцаха во Франции Ованес Геворкян.

На конференции также присутствовали посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, глава французской епархии Армянской Апостольской церкви отец Григор Вардапет Хачатрян, депутаты Национального Собрания Франции и члены Сената, главы территориальных и муниципальных органов власти, культурные и общественные деятели Франции, журналисты и представители армянской общины.