Благодаря сотрудничеству Гюмрийского университета «Прогресс» и международной организации World directory of medical schools в Гюмри увеличилось число студентов из-за рубежа — индийские, индонезийские, африканские студенты учатся в Гюмрийском университете «Прогресс», проходят интернатуру в медицинском центре «Гюмри».

Ректор вуза Рафик Хачатрян в беседе с Арменпресс заявил, что основой полученной лицензии в областях медицины и стоматологии являются материально-техническая база вуза, приглашенные специалисты и учебный план в соответствии с международными стандартами.

На данный момент в университете обучаются 120 студентов из 10 стран (Нигерия, Эфиопия, Бангладеш, Камерун, Шри-Ланка, Индия и др.), но это число будет увеличиваться. «Самое большое число студентов — из Индии, мы отправили приглашение еще 150 индийским студентам, теперь ждем», — говорит ректор.

Пока университетское общежитие не готово, а студенты живут в гостевых или арендованных домах. Проблем с проживанием нет, эти расходы берут на себя посреднические организации.