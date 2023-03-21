В Армении с 19 по 21 мая впервые пройдет Азиатский конгресс Международного общества детской онкологии. Ведущие специалисты разных стран поделятся открытиями года и научными инновациями в области детской онкологии. Этот конгресс на постсоветском пространстве проводился один раз — в Москве. Руководитель Центра детской онкологии и гематологии Армении Геворг Тамамян выразил уверенность, что конгресс для нашей страны является самым важным медицинским событием года.

«Мы ожидаем, что в нашу страну приедут детские онкологи со всего мира — из Европы, Азии, Америки и других мест. Свое участие уже подтвердили президент Международного общества детской онкологии, президенты Азиатского, Европейского и Латиноамериканского обществ. Около 120 ведущих специалистов уже подтвердили свое решение выступить с докладом», — сообщил он.

В Армению приедут детские онкологи крупнейшего в мире центра — Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды Фаддея, Гарвардского университета, из Вены, Брюсселя, Италии, Испании, Китая, Японии, Тайваня, Индии, Ближнего Востока. По словам нашего собеседника, Армения в это время станет центром детской онкологии.

«Уверен, что конгресс, который пройдет в Армении, будет беспрецедентным среди подобных конгрессов. Об этом свидетельствует количество стран, подтвердивших свое участие, и тот факт, что хотя это Азиатский конгресс международного союза, свое участие подтвердили и президенты европейских и латиноамериканских союзов. География не ограничится лишь участниками Азиатского общества», — отметил Геворг Тамамян.

Ежегодно в Армении почти у 100 детей диагностируются онкологические болезни. 75 детей выздоравливают полностью. Принимая во внимание эти цифры, Геворг Тамамян уверяет, что детская онкология и гематология — одна из самых активных и быстроразвивающихся областей медицины в Армении.

«В таких развитых странах как Германия, США, Швейцария, Испания, Австрия, Италия полностью выздоравливают 85% детей с онкологическими заболеваниями, в развивающихся странах — от 0 до 60%. Не удивляйтесь цифре 0, ведь есть и такие страны, где процент выздоровевших равен 0. Хотя мы развивающаяся страна, у нас в среднем выздоравливают 75% пациентов. Наша цель на данный момент, нашей ежедневной работой выйти на уровень развитых стран, восполнить отставание в 10%», — добавил профессор.

Азиатский конгресс Международного общества детской онкологии организован в сотрудничестве Министерства здравоохранения РА, Ереванского государственного медицинского университета и Центра детской онкологии и гематологии Армении. Он пройдет в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци.