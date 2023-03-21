Легендарный бродвейский мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Бульвар Сансет», рассказывающий историю известной актрисы Нормы Дезмонд, будет представлен 6-12 апреля с оригинальными постановочными решениями в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Образ Нормы Дезмонд создала известная певица, Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

«Это трагическая история звезды немого кино, история женщины, которая кажется бесполезной, когда появляется звуковое кино. Думаю, это не про профессию, а про отчаянную, беззаветную любовь, про предательство, а также верность профессии. Все это про мюзикл, который даже выходит за рамки мюзикла, потому что история очень захватывающая, трагичная, элегантная», — говорит певица и благодарит за то, что ей предоставили такую ​​роль.

Гвердцители приехала в Армению не впервые. Она помнит, что много лет назад была в Ереване с концертами. По ее словам, концерт — это совершенно иная культура, ведь любители музыки приходят в концертный зал, чтобы посмотреть на любимого исполнителя, послушать любимые, известные песни, а концерт дает возможность встретиться с людьми, которые давно не видели друг друга и очень хотят общаться. «А на этот раз в Армению меня привело совсем другое. Я очень волнуюсь и благодарна за то, что передо мной открывается мир, где я совсем другая», — подчеркивает Гвердцители и возвращается к своему персонажу.

Она считает, что не может не видеть себя в роли Дезмонд и не пытается ее оправдать, а пытается понять. «Я надеюсь, что наши усилия увенчаются успехом и зрители увидят очень красивую, трогательную музыкальную исповедь. Мюзикл представлен как история голливудской женщины, но на самом деле это универсальная история», — заключает Тамара Гвердцители.

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Спектакль, в котором задействованы как российские, так и грузинские и армянские артисты, поставил молодой режиссер Антон Музыкантский.

«Эта версия мюзикла ставится впервые. Актеры очень позитивные. Многие не знакомы с этим жанром, некоторые давно работают в мюзиклах, но все отвечают требованиям и особенностям жанра. У артистов сложные вокальные, хореографические номера. Мы репетируем с утра до вечера. Каждый из актеров — просто герой», — подчеркивает Музыкантский и добавляет, что их задача — сделать спектакль мирового уровня.