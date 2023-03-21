14-летняя художница-самоучка Инесса Маргарян, ученица села Лусакунк общины Варденис Гегаркуникской области, приняла участие в международном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «ART-PANARAMA», проходившем в столице Российской Федерации — Москве и заняла первое место в номинации «Пейзаж».

Как сообщили в администрации общины Варденис, талантливую художницу, вернувшуюся с победой на международном конкурсе, принял глава общины Варденис Агарон Хачатрян, вручил ей грамоту и пожелал новых творческих успехов и достижений.

«Инесса на высоком уровне в международном конкурсе защитила имя и честь деревни Лусакунк общины Варденис. Мы должны гордиться такой талантливой девочкой, поддерживать и поощрять ее, ожидая ее новых успехов, насыщенного творческого пути», — сказал глава общины Варденис Агарон Хачатрян.