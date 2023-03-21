Нехватка ресурсов и потребность в устойчивых методах являются ключевыми проблемами для перехода к зеленой экономике замкнутого цикла. По этой причине в рамках программы «ЕС для окружающей среды», финансируемой Европейским Союзом (ЕС), ЮНЕП помогает промышленным секторам в регионе Восточного партнерства (ВП) стать более экологичными и внедрить опыт экономики замкнутого цикла и эффективного и чистого производства ресурсов (Rama). В частности, в Ереване состоялось гибридное мероприятие, целью которого было представить потенциальное влияние внедрения методологии Product Environmental Footprint (PEF) на предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) Армении.

Эта методология, являющаяся частью инициативы ЕС «Единый рынок экологически чистых продуктов» (SMGP), в последние годы стала ценным инструментом, поскольку она измеряет воздействие производства на окружающую среду на протяжении всего его цикла (от производства до утилизации). Применяя ОВОС для оценки продуктов, МСП могут определить способы повышения эффективности использования ресурсов, сокращения отходов и сведения к минимуму ущерба окружающей среде. Это также является важным компонентом движения к более устойчивому будущему, поскольку производители и потребители осознают важность воздействия продуктов и производственных процессов на окружающую среду.

Заместитель министра окружающей среды Республики Армения Гаяне Габриелян, выступая на мероприятии, отметила: «От имени Министерства окружающей среды хочу подчеркнуть, что сотрудничество с МСП и бизнес-сообществом имеет решающее значение для движения к «зеленой» экономике. При содействии правительства обмену опытом, переход к «зеленой» экономике зависит от способности армянских предприятий искать и использовать имеющиеся возможности. Одной из таких возможностей является принятие «зеленого» мышления, когда дело доходит до производства. Армения уже испытывает несколько новых концепций, которые являются и ресурсосберегающими».

Мероприятие, собравшее более 50 участников, было насыщено выступлениями экспертов отрасли и дискуссиями. Была предоставлена ​​исчерпывающая информация о концепции ОВОС и экологически чистых продуктах.

В мероприятии были представлены три основные темы, касающиеся применимости инструментов «зеленых» продуктов, устойчивого экономического роста, политического ландшафта ЕС. Также обсуждались пути внедрения ОВОС на уровне компаний (с учетом предварительных оценок экологических инициатив в Армении, существующей практики экомаркировки и соответствующей правовой базы).

Программа Европейского Союза по охране окружающей среды (EU4Environment — ​​«Зеленая экономика») помогает странам Восточного партнерства сохранять свой природный капитал и повышать экологическое благополучие людей, поддерживая экологические действия, демонстрируя и открывая возможности для зеленого роста и создавая механизмы для управления экологическими рисками и лучше управлять воздействиями производства. Она финансируется Европейским Союзом и реализуется пятью партнерскими организациями: OECD (Организация экономического сотрудничества и развития), UNECE (Европейская экономическая комиссия ООН), UNEP (Программа ООН по окружающей среде), UNIDO (Организация ООН по промышленному развитию) и Всемирный банк на период 2019-2024 гг. с бюджетом 20 млн евро.