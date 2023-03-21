Началось очередное заседание Национального собрания Армении.

Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня заседания 23 вопроса.

Это проект О внесении дополнений и дополнений в Закон Республики Армения «О предствителе по международно-правовым вопросам», О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения, также представленный в приложении пакет законопроектов.

Парламент также рассмотрит во втором чтении законопроекты о внесении дополнений в Закон Республики Армения «Об аудиовизуальных средствах массовой информации», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О предупреждении насилия в семье, защите лиц, подвергающихся насилию в семье и восстановлении в семье согласия», О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения и прилагаемый пакет проектов законов, пакет законопроектов о внесении дополнения в Закон Республики Армения «О местном самоуправлении в городе Ереване» и ряд других законодательных инициатив.