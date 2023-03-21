Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю праздника Нового года — Ноуруза направил поздравительные послания верховному лидеру Исламской революции аятолле Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрагиму Раиси.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, опубликованного на сайте правительства, в послании, адресованном верховному лидеру Исламской революции, говорится:

«Ваше Преосвященство!

От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Исламской Республики Иран с иранским Новым годом – Ноурузом. Желаю, чтобы наступающий год был отмечен особыми успехами и миром для нашего соседа и друга Ирана.

Идущие из тысячелетней глубины армяно-иранские отношения, закаленные в теплой атмосфере взаимного доверия и уважения, имеют особое значение для Республики Армения и армянского народа.

Искренне надеюсь, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями расширения двусторонней многоплановой повестки, что станет стимулом для дальнейшего углубления и роста наших дружеских отношений, во благо наших народов и мира в регионе.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам долгих лет жизни, а народу Ирана — вечного благоденствия».

В послании президенту Ирана говорится:

«Ваше Превосходительство!

Шлю свои теплые и искренние поздравления Вам и дружественному народу Ирана по случаю Ноуруза, прекрасного праздника пробуждения природы. Желаю, чтобы Новый год по солнечному календарю стал для соседней Исламской Республики Иран годом незыблемого мира и блестящих достижений.

Многовековой богатый исторический и культурный опыт армяно-иранских отношений является своеобразной основой для нынешней дружественной атмосферы, многопланового сотрудничества и теплых связей между дружественными народами Армении и Ирана.

С уверенностью могу отметить, что, продолжая неуклонный путь сотрудничества, мы в этом году дадим новый импульс армяно-иранской многоплановой повестке во благо двух наших народов и государств.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам новых успехов и крепкого здоровья, а дружественному народу Исламской Республики Иран — благополучия и мира».