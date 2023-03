Несмотря на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Азербайджан готов обеспечить безопасность и права армян Нагорного Карабаха в рамках своего законодательства, так называемые активисты-экологи, удерживающие Лачинский коридор закрытым на 100 дней, открыто угрожают расправой над армянами.

В соцсетях распространен видеоматериал, на котором один из псевдоактивистов, блокирующих коридор, открыто угрожает убить армян. «Скоро на праздник Новруза мы зарежем здесь армянина и добавим его кровь в кебаб», — с циничной улыбкой объявляет азербайджанский псевдоактивист, чем вызывает веселье у окружающих.

Посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян прокомментировал опубликованный видеоматериал. «Для кровожадного режима и его марионеток недостаточно уморить голодом 120 000 жителей Нагорного Карабаха. Теперь их псевдоактивист угрожает убить всех армян и буквально выпить их кровь. Мы действительно живем в XXI веке? Есть ли рядом с нами цивилизованный мир?» — написал Эдмон Марукян в своем микроблоге в Twitter.

It's never enough for a bloodthirsty regime and its puppets to starve 120000 people of Nagorno Karabakh. Now their pseudo-eco-activist threatens to kill all Armenians and literally drink their blood. Are we truly in the 21st century? Is there a civilized world somewhere around? pic.twitter.com/OIjh7F7Rf2