По линии инвестиций в Армении в 2022 году зарегистрирован рекордный показатель — 1 триллион 658 млрд драмов (в долларовом эквиваленте — 3 млрд 800 млн). По прогнозам Международного валютного фонда, в том же 2022 году объем инвестиций в Армении составит 21 процент Валового внутреннего продукта. Об этом на очередном заседании Национального Собрания заявил 21 марта министр экономики Ваан Керобян, представляя во втором чтении корректировки в законе о политике промышленного производства.

Он также добавил, что правительство обязалось довести объем инвестиций в стране до 25 процентов ВВП.

Что касается непосредственно законопроекта — он предполагает создание полномочного органа по управлению инвестиционными программами и программами содействия. Согласно предлагаемым изменениям, этим полномочным органом будет правительство, наделенное также полномочием принимать подзаконные нормативные акты.

Отметим, что правительство и ныне наделено полномочиями управлять указанными программами, однако, по словам министра Керобяна, постоянно возникает необходимость ссылки на конституционную норму. Со вступлением в силу предлагаемых корректировок в законе такая необходимость отпадет.

По предложению исполнительной власти законодательный орган рассмотрел серьезные корректировки в действующем законе о лицензировании.

С целью повышения эффективности медицинских и фармацевтических учреждений правительство предлагает проводить лицензирование учреждений данного профиля раз в пять лет взамен ныне действующего единовременного.

По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, процесс трудоемкий, требующий немало времени, однако необходимый для организации предоставления населению высококачественного медицинского обслуживания, так как предполагается повысить планку требований к деятельности медучреждений, в частности, в плане обновления оборудования. Понятно, что для получения лицензии медучреждения будут стараться соответствовать предъявляемым требованиям. Фактически, требования станут строже, но таково требование времени.

Откорректированный закон вступит в силу через год.

Парламент голосованием отказался включить в повестку инициативу оппозиционной фракции «Айастан», представившую проект решения по вопросу блокады азербайджанцами Лачинского коридора. Властным и оппозиционным депутатам просто не удалось достичь консенсуса по некоторым формулировкам в достаточно пространном документе.

Проект решения представил оппозиционный депутат, политолог Андраник Теванян. Профильная постоянная комиссия НС представила отрицательное заключение по документу. В итоге парламентское большинство — фракция «Гражданский договор», — в голосовании не участвовала и документ в повестку не был включен.

Оппозиция представила и еще один документ — проект обращения в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи КС Седы Сафарян.

По этому вопросу к председателю НС обратился лидер фракции «Айастан» Сейран Оганян. По мнению оппозиционных парламентариев, обоснованием для принятия данного документа служит совместное заявление адвокатов Арсена Бабаяна и Соса Акопяна. Данные адвокаты имеют на руках факты, подтверждающие, что судья КС Седа Сафарян занимается предпринимательской деятельностью (частная адвокатская практика), что законодательством страны строго запрещено.

Этот вопрос будет обсужден (согласно Регламенту НС, на это отводится 60 минут) в среду, 22 марта. Основным докладчиком назначен секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян.

Уже известно, что сама Седа Сафарян не пожелала участвовать в слушаниях, тем более, что это и не обязательно.