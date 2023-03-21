Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю праздника Новруза направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении.

«Горячо поздравляю представителей курдской общины Армении с общенациональным праздником-Новрузом!

Этот прекрасный весенний праздник, символизирующий пробуждение природы и наступление Нового года, полон надежд на новую жизнь, новые надежды и успехи.

Пусть Новый год станет годом преодоления проблем, установления мира и плодотворной работы.

Желаю представителям курдской общины Армении здоровья, надежды и веры в благополучное будущее нашей страны, а вашей общине — прогресса и осуществления добрых начинаний.

Счастливого Новруза».