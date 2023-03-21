Конгрессмен США Адам Шифф написал письмо с осуждением недавних заявлений старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе. Луис Боно 8 марта во время визита в регион заявил, что сейчас «не время для санкций».

Как передает «Арменпресс», Комитет «Ай Дата» Америки сообщает, что Адам Шифф собирает подписи для письма в Палату представителей США. Авторы письма и Комитет «Ай Дата» считают предосудительным, что официальный представитель США исключает санкции против Азербайджана, который уже три месяца держит в блокаде 120 000 армян Арцаха. По словам исполнительного директора Комитета Арама Ампаряна, такое заявление американского дипломата подтверждает, что администрация президента страны Джо Байдена не предпримет конкретных действий против Азербайджана, а Ильхам Алиев может продолжать свои антиармянские действия.

В письме, инициированном Шиффом, в частности, говорится: «Мы глубоко обеспокоены Вашими комментариями, сделанными во время поездки, которые исключают применение экономических и дипломатических санкций против Азербайджана в ответ на их очевидную агрессию. Сообщалось, что Вы заявили, что «сейчас не время для санкций… это на данный момент даже не рассматривается». В то время как 120 000 ни в чем не повинных людей третий месяц лишены своих основных прав вследствие блокады Нагорного Карабаха, которую решением Международного суда Азербайджану приказано было прекратить, сейчас не время исключать какие-либо инструменты».

В письме также говорится, что США, президент США, Госдепартамент США и вся администрация должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для обеспечения безопасности народа Арцаха, включая прекращение финансовой помощи Азербайджану и введение санкций против этой страны.