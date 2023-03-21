Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял делегацию во главе с вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком.

Министр приветствовал гостей и подчеркнул императив дальнейшего углубления существующего армяно-белорусского сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами. В частности, сотрудничество в строительстве, в дорожном строительстве, машиностроении и в других отраслях.

Обсуждались также вопросы участия белорусских компаний в различных строительных проектах Армении.

Министр подчеркнул, что в Армении ведутся масштабные строительные работы, и очень часто не хватает строительных и проектных компаний. Поэтому хотелось бы видеть в этом процессе и белорусские компании.

Был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.