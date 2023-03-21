Субботним матчем с командой Турции национальная сборная Армении по футболу стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Это будет третья очная встреча в истории главных футбольных дружин обоих стран. К нынешнему противостоянию отечественная сборная подходит с новым наставником, целым рядом потенциальных новичков и амбициозной целью — впервые выйти в финальный этап континентального первенства. В этом плане удачный старт чрезвычайно важен.

Судя по настрою наших футболистов и тренеров, в команде все прекрасно осознают значение ожидаемой встречи. Да и соперник — самый что ни на есть принципиальный. Можно не сомневаться, что 25 марта на поле ереванского стадиона «Республиканский» развернется весьма интересная и бескомпромиссная борьба. Возможно, непосредственными участниками матча станут и игроки из диаспоры, впервые приглашенные в сборную Армении. Об одном из них — нападающем второй команды мюнхенской «Баварии» Гранте-Леоне Раносе, — мы уже рассказывали. Пора представить и второго новичка — Наира Тикнизяна.

Он родился 12 мая 1999 года в Санкт-Петербурге. Футболом начал заниматься в шесть лет в местном клубе «Факел». На профессиональном уровне выступал в московском ЦСКА (34 матча, 2 гола), курском «Авангарде» (2 встречи), а с августа 2021 года — в московском «Локомотиве» (38 матчей, 1 гол). Играл в сборных командах России среди футболистов до 19, 20 и 21 года. В нынешнем сезоне провел за железнодорожников 25 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Амплуа — защитник, полузащитник.

Уже в Ереване, в беседе с армянскими журналистами, Тикнизян, в частности, заявил: «Впечатления самые положительные. Прежде всего, хочу извиниться за то, что говорю на русском языке. У меня не было времени выучить армянский. Надеюсь, в будущем исправлю это. Меня здесь хорошо встретили. Особенно хотел бы поблагодарить людей, которые приехали в аэропорт. Думаю, это были ультрас. Они зажгли файеры. Мне очень приятно — большое спасибо. О выступлении за сборную Армении думал давно — года полтора назад. Однако окончательное решение принял в январе этого года. Проснулся и понял, что надо ехать в Армению. Думаю, что для дебюта лучше игры не придумать. Это самый принципиальный соперник для Армении, какой только может быть. Вся команда понимает уровень ответственности. Тем более, что сегодня на тренировку пришло столько людей. Думаю, на игре будет в десять раз больше. Мы просто обязаны выходить биться, объединиться вместе с нашими болельщиками и добиться нужного результата. Дай Бог достичь этого. Тренер видит меня на левом фланге, как, в принципе, и в моем клубе. Если не возникнет проблем с адаптацией, то, думаю, все будет хорошо».

По мнению бывшего главного тренера сборной Армении Вардана Минасяна, Тикнизян однозначно усилит нашу команду. «Я не следил за его последними выступлениями в «Локомотиве», но знаком с его игровыми качествами. Он определенно усилит нашу сборную. Тикнизяну 23 года, он полон энергии. Это очень качественный игрок, который сборной сейчас пригодится. В сборной играют только лучшие футболисты, для конкуренции и ротации это хорошо. Насколько я помню, он играет ближе к атаке. Я смотрел много его матчей по видеозаписи и мне кажется, он в атаке лучше смотрится. В схеме с пятью защитниками он закроет весь левый фланг, но я его вижу больше в полузащите. У него хорошие атакующие данные, есть креатив, он будет более полезным у ворот соперника», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

А бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов считает, что выступления за армянскую сборную могут способствовать дальнейшему переходу Тикнизяна в европейский клуб. «Если бы Наир усердно работал, он мог бы попасть в сборную России. Но сборная Армении — его выбор. Там Тикнизян может играть в международных матчах, проявить себя, чтобы в дальнейшем уехать в Европу», — заявил Пименов «РБ Спорту».

А футбольный агент Александр Клюев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» отметил, что поддерживает решение защитника Тикнизяна играть за сборную Армении: «Наир уже все сам сказал. Я его поддерживаю. Больше нечего добавить к сказанному».

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян также рад видеть Наира Тикнизяна в армянской команде. «У него фамилия армянская, корни армянские. Считаю, он имел такое право выбора. И рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении! Буду рад, если к сборной Армении присоединится также Эдгар Севикян. Пусть все армяне идут в сборную Армении. Я пожелал ему удачи и сказал, что, если выберет Армению и его будут вызывать в сборную — мы будем только рады!», — заявил Байрамян Sport24.

На подготовку к матчу с Турцией и намеченную на 28 марта товарищескую игру с киприотами возглавляющий сборную Армении с 14 января нынешнего года 65-летний украинский специалист Александр Петраков вызвал 26 футболистов:

Вратари: Станислав Бучнев («Пюник»), Арсен Бегларян («Урарту»), Арман Нерсесян (ЦСКА, Ереван);

Защитники: Андре Кализир («Бромапойкарна», Швеция), Ерджаник Губасарян («Ноа»), Вараздат Ароян («Анортосис», Кипр), Георгий Арутюнян («Краснодар», Россия), Тарон Восканян («Алашкерт»), Эрик Пилоян («Урарту»), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Жирайр Маргарян («Урарту»);

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Угочукву Иву («Урарту»), Хорен Байрамян («Ростов», Россия), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Эдгар Бабаян («Раннерс», Дания), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша), Давид Давидян («Пюник»), Карен Мурадян и Артур Серобян (оба — «Арарат-Армения»), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США);

Нападающие: Норберто Бриаско Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина), Саргис Адамян («Кельн», Германия), Грант-Леон Ранос («Бавария», Германия).

Пути национальных сборных Армении и Турции пересекались в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года. В обоих матчах, состоявшихся 6 сентября 2008 года в Ереване и 14 октября 2009 года в Бурсе, турки победили со счетом 2:0. За ереванской игрой на стадионе «Раздан» следили президенты Армении и Турции Серж Саркисян и Абдулла Гюль. Те игры стали поводом для так называемой «футбольной дипломатии».