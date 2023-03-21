Национальная бюджетная авиакомпания «Fly One Armenia» вскоре пополнит свой парк еще одним самолетом, что позволит расширить географию полетов. Также запланированы рейсы по пяти новым направлениям.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс», говоря об ожидаемых новостях, председатель Правления авиакомпании Арам Ананян сообщил, что новый самолет из класса Airbus A330. Он, в отличие от других самолетов, может совершать длительные перелеты не только в направлении Европы, Ближнего Востока, России, но и в направлении Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, может совершать и трансокеанские перелеты.

«Это 252-местный самолет. 222 места эконом класса и 30 бизнес класса. Он в скором времени дополнит наш авиапарк. В ближайшее время мы приобретем и другие самолеты этого класса, что изменит качество наших услуг и поднимет их на другой уровень», — заметил Арам Ананян, добавив, что летний сезон полетов начинается в конце марта.

По его словам, новых направлений будет пять: Дюссельдорф, Ларнака, Тегеран, Самара и Новосибирск. Количество городов, в которые «Fly One Armenia» будет выполнять регулярные рейсы, увеличится до более чем 20.

Летом авиакомпания представит широкую чартерную программу. Арам Ананян напомнил, что пунктами назначения в Египет были Шарм-эль-Шейх и Хургада, к ним добавятся направления Марса-Алам, Албания, Болгария и Греция, что предполагает и подготовку пилотов.

Авиакомпания выбирает новые направления на основе изучения спроса пассажиров, и затем запускает новые рейсы.

Арам Ананян считает интересным, что в результате геополитических изменений Армения становится не только страной, удобной для полетов из пункта в пункт, но и интересным пунктом с точки зрения транзитных пассажирских перевозок, а Ереван имеет все возможности стать транзитным портом.

«У нас будут новости и в этом смысле. Мы ориентируемся на рынки Индии и Китая. Увеличим наше присутствие во всех аспектах, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок, также будут предложения и на рынке туристических направлений», — подчеркнул он и добавил, что «Fly One Armenia» является крупнейшим авиационным налогоплательщиком из всех армянских авиакомпаний.

«Fly One Armenia» в данный момент выполняет ежедневные рейсы в два московских аэропорта – Внуково и Домодедово, в города Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург. Также выполняются рейсы в Кишинев и Тбилиси. В европейских направлениях, помимо Лиона, добавились Париж и Милан. Ближневосточные направления — это Дубай, Тель-Авив и Шарм-эль-Шейх.

Авиакомпания «Fly One Armenia» 12 и 15 ноября 2021 года получила идентификационные коды Международной авиационной организации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).