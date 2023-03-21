Армянский стартап Leanbe находится на платформе Product Hunt, представляющей новые технологические продукты, и борется за то, чтобы стать продуктом дня.

Как передает «Арменпресс», за продукт можно проголосовать здесь:

Армянский стартап Leanbe помогает командам, работающим с продуктом, полностью организовать полный цикл разработки продукта, наблюдая за различными факторами, такими как поведение пользователей и конкурентов, дорожная карта, классификация идей по приоритетам. Leanbe помогает принимать более рациональные решения, а также следить за прогрессом продукта.

Узнать больше о стартапе, можно прочитав статью«Арменпресс»

Product Hunt помогает компаниям, занимающимся программным обеспечением, улучшить процесс расчета и успешно реализовывать проекты.