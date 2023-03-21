Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю 100 дней незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора выступило с заявлением о праве народа Арцаха на самоопределение.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“Уже 100 дней как продолжается незаконная блокада Арцаха со стороны Азербайджана, окончательной целью которой является уничтожение народа Арцаха как такового путем его изгнания со своей исторической родины. Сопровождая свои действия применением силы и актами террора, Азербайджан ведет последовательную политику, направленную на силовое подавление права народа Арцаха на самоопределение. Одновременно азербайджанские власти открыто демонстрируют отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов.

Следует отметить, что на протяжении нескольких десятилетий Азербайджан стремится избавиться от народа Арцаха и решить азербайджано-карабахский конфликт с помощью силы. Первыми жертвами подобной преступной политики стали, в частности, армяне, проживавшие в Азербайджане в советский период. Организованные местными властями депортации армян из Азербайджана в 1988-1990 гг., сопровождавшиеся резней, пытками и погромами, положили начало новому этапу в политике Азербайджана по преследованию армян. Уже в 1991 г. азербайджанские власти продолжили депортации армян из Арцаха, что в разных проявлениях продолжается по сей день.

В последующем Азербайджан, в нарушение норм и принципов международного права и Устава ООН, в попытке избавиться от народа Арцаха и подавить его право на свободу и самоопределение, трижды прибегал к силе для разрешения конфликта путем прямой военной агрессии против Арцаха. Все три развязанные против Арцаха войны сопровождались массовыми нарушениями прав человека и военными преступлениями, в том числе преднамеренными убийствами мирного населения, внесудебными казнями и пытками военнопленных и мирных жителей, нападениями неизбирательного характера, применением запрещенных международными конвенциями боеприпасов, атаками на критически важную гражданскую инфраструктуру.

В результате агрессии против Арцаха в 2020 г. и оккупации обширной части его территории около 40 тысяч населения республики стали насильственно перемещенными лицами. Все мирные жители, оставшиеся на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были жестоко убиты азербайджанскими военнослужащими. Провокации и нападения Азербайджана на мирных жителей Арцаха, в том числе преднамеренные убийства, продолжаются даже после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 г.

Широкомасштабные и систематические нарушения Азербайджаном прав народа Арцаха, в том числе массовые убийства, депортации, пытки и иные бесчеловечные деяния, не только поощряются, но и координируются на государственном уровне. Власти Азербайджана даже не скрывают своих преступных намерений по осуществлению этнической чистки и геноцида в отношении Арцаха. Об этом свидетельствуют многочисленные публичные заявления президента Азербайджана. Последнее подобное заявление было сделано в ходе его демонстративно провокационной поездки 18 марта 2023 года в оккупированное в ходе 44-дневной агрессии армянское село Талиш, все население которого было подвергнуто насильственному перемещению. Сам визит, так и сделанные в ходе него агрессивные и воинственные заявления высшего руководства Азербайджана, указывают на то, что официальный Баку планирует распространить сценарий, осуществленный в селе Талиш, на весь Арцах.

Наряду с этим Азербайджан, начиная с 1990-х годов, на протяжении всего периода переговорного процесса между сторонами конфликта саботировал все усилия международных посредников, в частности, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта на основе норм международного права, каждый раз в последний момент отказываясь от договоренностей относительно компромиссного решения, а после агрессии 2020 года азербайджанские власти и вовсе отказываются от мирных переговоров, объявив вопрос жизни и прав народа Арцаха своим внутренним делом.

Целенаправленная политика Азербайджана по этнической чистке в отношении народа Арцаха указывает на необходимость пересмотра международным сообществом подходов к вопросу статуса Арцаха и политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Масштабы и тяжесть совершаемых Азербайджаном на государственном уровне преступлений против народа Арцаха и продолжающаяся в настоящий момент геноцидальная политика требуют принятия решительных и неотложных мер со стороны международного сообщества, в том числе органов, ответственных за поддержание международного мира и безопасности.

Уверены, что на данном этапе выработка дополнительных юридически связывающих обязательств по урегулированию конфликта мирным путем, закрепление принципов неприменения силы или угрозы силой, равноправия и самоопределения народов в качестве основы для переговоров, а также восстановление международного механизма прямых переговоров между Арцахом и Азербайджаном исходят из требований международного права и всеобщей приверженности защите прав человека во всем мире. Всеобщее признание неотъемлемого права народа Арцаха на самоопределение является наиболее эффективным способом, которым международное сообщество может гарантировать защиту прав и основных свобод человека в Арцахе.

Напоминаем, что согласно международному праву и международной практике, отрицание и силовое подавление права на самоопределение, сопровождаемое массовыми нарушениями прав человека, а также отказ от переговоров как средства урегулирования конфликта являются достаточным основанием для признания права народа на создание независимого государства”.