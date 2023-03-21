Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял делегацию, возглавляемую заместителем председателя группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага Германии Табеа Рёснер.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя визит делегации Бундестага Германии в Армению, заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность межпарламентских контактов в развитии армяно-германских отношений. Собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-германских отношений.

Паруйр Ованнисян, представив немецким парламентариям сложную ситуацию с безопасностью в регионе, а также последствия агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнул важную роль долгосрочной наблюдательной миссии ЕС в стабилизации ситуации.

Замминистра также подчеркнул, что незаконное блокирование Азербайджаном Лачинского коридора, убийства сотрудников полиции, периодические нарушения режима прекращения огня, а также террор гражданского населения делают императивом направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов.