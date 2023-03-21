Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем председателя парламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага Германии Табеа Рёснер (Tabea Rößner).

Премьер-министр отметил, что Армения придает большое значение партнерству с Германией, и состоявшийся вскоре после его визита в ФРГ (2-3 марта) визит делегации Бундестага в Армению свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. Коснувшись своего визита в ФРГ, Никол Пашинян назвал его эффективным и отметил, что вернулся из Берлина с теплыми впечатлениями.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, по словам Табеа Рёснер, визит депутатов Бундестага является проявлением продолжительности эффективного диалога с Республикой Армения, и в рамках визита у них уже состоялись встречи с парламентскими коллегами и представителями правительства.

Собеседники подчеркнули важность межпарламентских связей в развитии сотрудничества Армения-Германия и обсудили вопросы двусторонней повестки дня.

Премьер-министр коснулся проводимых в нашей стране реформ и зафиксированных высоких экономических показателей, а также подчеркнул важность поддержки со стороны ЕС и Германии демократической повестки Армении. Никол Пашинян подчеркнул, что защита прав человека, становление независимой судебной системы, борьба с коррупцией и обеспечение прозрачности являются приоритетами в ежедневной повестке правительства, и наша страна движется вперед по пути установления высокой планки.

Табеа Рёснер отметила, что Германия будет сопровождать Армению на этом пути. Были затронуты также вопросы поощрения участия женщин, сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды.

Стороны обменялись мнениями по региональной ситуации, вызовам безопасности, мирной повестке дня. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важную роль долгосрочной наблюдательной миссии ЕС.

Был затронут также кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В контексте урегулирования проблемы была подчеркнута важность последовательной адресной реакции международного сообщества и выполнения Азербайджаном решения Международного суда от 22 февраля 2023 года.