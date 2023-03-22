Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 21 марта. Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты.

Затем Парламент продолжит рассмотрение других вопросов повестки дня, в том числе проекта О внесении изменений в Закон Республики Армения «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О торговле и услугах», О внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения. Также будет обсужден вопрос обращения в Конституционный суд о прекращении полномочий судьи Конституционного суда Седы Сафарян. В 16:30 в Национальном собрании состоится сессия вопросов и ответов с членами правительства.