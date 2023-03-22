Храм Пресвятой Богородицы в Гефсимании, который принадлежит Армянской и Греческой православной церквям, подвергся нападению.

Как сообщает «Арменпресс», Армянский патриархат Иерусалима распространил заявление, осуждающее нападение на храм.

«Хотя это нападение на храм Пресвятой Богородицы с начала этого года было первым, но другие христианские святыни постоянно подвергаются как физическому, так и психологическому давлению бесчувственных нападающих. Если бы предыдущие нападения на христианские святыни были бы осуждены местными властями, а преступники были наказаны по всей строгости закона, христианские общины, церкви и монастыри не подвергались бы новым нападениям.

Религиозная нетерпимость и наполненные ненавистью преступления во всех своих проявлениях никогда не обеспечат условия мирного сосуществования. Особенно, если эти нападения сегодня неконтролируемы властями. Это будет стимулировать наполненные ненавистью преступления и нетерпимость.

Подобные действия и их безнаказанность создают небезопасные для христианских общин условия и сеют семена недоверия верующих, туристов и жителей к местным властям. Следовательно, мы призываем правительство Израиля и полицию принять серьезные меры для предотвращения подобных нападений и защиты как христианских святынь, так и их ежедневных служителей от дальнейших посягательств и нападений»,- говорится в заявлении патриархата.