Азербайджан в полночь в очередной раз перекрыл подачу газа из Армении в Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила компания «Арцахгаз».

Компания «Арцахгаз» призывает со всей строгостью соблюдать правила безопасности использования газа.