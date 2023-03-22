Азербайджан в полночь в очередной раз перекрыл подачу газа из Армении в Арцах.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила компания «Арцахгаз».
Компания «Арцахгаз» призывает со всей строгостью соблюдать правила безопасности использования газа.
Азербайджан в полночь в очередной раз перекрыл подачу газа из Армении в Арцах.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила компания «Арцахгаз».
Компания «Арцахгаз» призывает со всей строгостью соблюдать правила безопасности использования газа.
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