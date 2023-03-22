Армянский стартап BlueQubit предоставляет удобную платформу, позволяющую каждому пользователю получить доступ и использовать мощное квантовое оборудование лишь одним простым нажатием. Стартап решает серьезную проблему в области квантовых вычислений — ограниченный доступ к технологиям и ресурсам, необходимым для разработки квантовых приложений.

В беседе с «Арменпресс» бывший сотрудник Google, а ныне соучредитель и технический директор BlueQubit Айк Тепанян заметил, что они стремятся квантовые вычисления сделать для всех доступными.

«Традиционные системы квантовых вычислений могут быть сложными в использовании, что затрудняет программистам создание и тестирование квантовых алгоритмов. BlueQubit стремится решить эту проблему, предоставляя удобную платформу, позволяющую каждому пользователю получить доступ и использовать мощное квантовое оборудование. Имея доступ к квантовому компьютеру, программисты и исследователи смогут решать более сложные задачи, что может привести и к прогрессу в науке», — сказал Айк Тепанян.

По его словам, с использованием квантовых компьютеров повышается скорость решения задачи. Назвать в 100 раз или в 1000 раз — возможно недостаточно, чтобы описать это. Задачи, которые не может решить обычный компьютер, определенно сможет решить квантовый компьютер. BlueQubit берет свое начало из самой квантовой физике.

«Цель BlueQubit — сделать квантовые вычисления доступными для всех и удобными для разработчиков и исследователей. С нами им больше не придется ориентироваться в сложных и неудобных системах квантовых вычислений. Вместо этого они смогут получить доступ к мощному квантовому оборудованию простым касанием. Это может привести к новой эре разработки квантовых приложений, когда программисты смогут создавать современное программное обеспечение, используя все, что могут предложить квантовые компьютеры», — отметил Тепанян.

Он сообщил, что платформа была разработана им и Грантом Гарибяном, получившим научную квалификацию в Калифорнийском технологическом институте и в Стэнфордском университете. По его словам, пользоваться платформой очень просто, и если у вас нет представления, платформа предоставит широкий спектр информации.

По словам Тепаняна, подобные стартапы бывают сложными, их же — довольно простой. Дизайн платформы позволяет инженерам и исследователям быстро протестировать квантовые алгоритмы и обеспечивает беспрепятственный и эффективный доступ к квантовым компьютерам.

Платформа получила инвестиции от армянских BigStory VC и Formula VC, также привлекла инвестиции из Силиконовой долины и от бизнес-ангелов. На данный момент в команде задействовано 10 человек, часть из них программисты, часть специалисты в области физики и квантовой физики.

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В будущем они нацелены на выпуск B2B-версии платформы, с помощью которой крупные компании будут экономить и деньги, и время при решении сложных задач. Основатели считают, что благодаря их стартапу, многие смогут заняться это сферой, и она вызовет интерес у многих.

Карина Тертерян