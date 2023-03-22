Военнослужащий ВС Армении М. Г., который 21 марта заблудился при доставке продуктов на боевой пост, 22 марта был обнаружен в результате проведенных поисково-спасательных работ.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении, отметив, что жизнь военнослужащего вне опасности.

Военнослужащий ВС Армении М. Г. 21 марта, около 12:20, при доставке на автомобиле продуктов на боевой пост , заблудился в условиях плохой видимости и тумана и оказался на территории, подконтрольной азербайджанской стороне.